Iv: Renzi, prendo soldi per fare conferenziere e pago tasse in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2018 venivo dall'esperienza di capo del governo ed ero stato accusato dai media di aver rubato i soldi sui sacchetti di plastica. Allora ho detto in televisione che chi viene da un'esperienza di governo non può arricchirsi". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a "Otto e mezzo", su La7. "Altro discorso è per un senatore, io prendo soldi per l'attività di conferenziere e pago le tasse regolarmente in Italia", ha aggiunto.(Rin)