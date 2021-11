© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i miei voti sono pubblici, sfido a dire che un mio voto in Senato sia in conflitto di interessi. La mia posizione sulle concessioni è che il governo Conte, annunciando la revoca, abbia fatto un favore ai Benetton. Quindi le accuse di Conte a me sono fortemente lesive della dignità mia oltre che della realtà". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)