Onu: Della Vedova, Nesi in commissione diritto internazionale è importante riconoscimento per Italia

- "Importante riconoscimento per il nostro Paese: il prof. Giuseppe Nesi è stato eletto nella Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite. L'Italia mancava da 10 anni. In 70 anni di storia della commissione, Giuseppe Nesi è il 5º italiano a ricoprire questo ruolo. Buon lavoro!". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Nesi, ordinario di diritto internazionale all'Università di Trento, è stato infatti appena eletto dall'Assemblea generale dell’Onu a New York, con 152 voti, all'importante consesso composto di 34 giuristi che ha il delicato compito di codificazione e sviluppo del diritto internazionale. Si tratta, spiegava la Farnesina, di un importante indicatore del credito di cui gode il nostro Paese all'Onu, considerata l'elevatissima competizione e la complessità della campagna a sostegno del candidato nazionale sviluppata dalla diplomazia italiana negli ultimi tre anni. Nei circa 70 anni di storia della commissione, il professor Nesi è il quinto accademico italiano eletto a farne parte. (Com)