Iv: Renzi, a Travaglio gli rode perché ho mandato a casa Conte

- "Quello che é successo é un hackeraggio di Stato. Hanno preso il telefonino di centinaia di persone. Hanno preso illegalmente il mio conto corrente e lo hanno spiattellato in prima pagina. Ma la verità é che a Travaglio gli rode perché ho mandato a casa Conte. E' per questo che c'è questa campagna di odio contro di me". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a "Otto e mezzo", su La7, in merito alla vicendadella fondazione Open. (Rin)