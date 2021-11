Cile: presidente Pinera chiede condanna unanime violazioni diritti in Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha chiesto a tutte le forze politiche di condannare la situazione dei diritti umani in Nicaragua, non seguendo il riconoscimento che il Partito comunista cileno (Pcc) aveva oggi concesso all'elezione di Daniel Ortega come presidente. "Quando parliamo di principi basilari come la libertà, la democrazia e i diritti umani non ci possono essere doppie interpretazioni, per questo chiedo a tutte le forze democratiche di condannare situazioni di questo tipo", ha dichiarato oggi Pinera in un punto stampa nella casa di Governo. "Diciamo le cose in modo forte e chiaro. Nicaragua non è più una democrazia e non si rispettano i diritti umani. Le elezioni di domenica non hanno rispettato nessuno dei principi essenziali di una democrazia: non sono state libere, né pulite, trasparenti o giuste", ha aggiunto il capo dello Stato commentando la posizione del Pcc. Ortega ha ottenuto il quarto mandato da presidente con il 75 per cento dei voti al termine di un voto molto discusso soprattutto per i numerosi arresti degli oppositori e possibili sfidanti. (segue) (Abu)