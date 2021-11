Cile: presidente Pinera chiede condanna unanime violazioni diritti in Nicaragua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista cileno (Pcc) in un comunicato diffuso oggi aveva affermato che le elezioni in Nicaragua si sono svolte "in pace e in accordo con le leggi vigenti" e che il "popolo del Nicaragua si è espresso nelle urne conferendo legittimità al governo di Daniel Ortega". Una presa di posizione questa che tuttavia aveva suscitato l'immediata censura del candidato alle elezioni presidenziali del 21 novembre di Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, appoggiato dallo stesso Partito comunista. "Nel nostro governo l'impegno con la democrazia e i diritti umani sarà totale, senza nessun sostegno a dittature ed autocrazie, Il Nicaragua ha bisogno di democrazia, non di elezioni false e di persecuzioni agli oppositori", ha scritto sul suo profilo Twitter il candidato che secondo i sondaggi ha le maggiori probabilità di succedere a Pinera. Boric si era imposto alle primarie presidenziali di Apruebo Dignidad tenute a luglio proprio sul candidato del Pcc, Daniel Jadue. (segue) (Abu)