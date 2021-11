Cile: presidente Pinera chiede condanna unanime violazioni diritti in Nicaragua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante di Apruebo Dignidad è uno dei favoriti alla corsa alla presidenza ed è in testa nei sondaggi relativi ad un eventuale ballottaggio. Ex leader del movimento studentesco, Boric è stato a lungo considerato avanti al primo turno, vantaggio che la scorsa settimana gli è stato sottratto da Kast, seppur con uno scarso margine. L'inchiesta pubblicata dall'istituto "Cadem" assegna a Kast, in costante ascesa, un 21 per cento delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 20 per cento di Boric. L'ultraconservatore ha guadagnato tre punti percentuali rispetto al precedente sondaggio completando una rimonta aiutata anche dalla progressiva perdita di consenso di Sebastian Sichel, candidato della maggioranza che sostiene il governo di centrodestra uscente di Sebastian Pinera. Il sorpasso di Kast è però ancora largamente insufficiente a garantirsi una vittoria al ballottaggio, turno nel quale Boric continua ad essere ampiamente favorito. Al terzo posto - col 12 per cento - si consolida la democristiana Yasna Provoste, cinque punti percentuali in più di Sichel. (segue) (Abu)