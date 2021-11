Cile: presidente Pinera chiede condanna unanime violazioni diritti in Nicaragua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale sono sette le candidature alla presidenza del Cile ammesse agli scrutini che si terranno il 21 novembre. Boric e Sichel hanno ottenuto la candidatura alle elezioni primarie di luglio, rispettivamente per la coalizione di sinistra Frente Amplio e per quella di centrodestra Chile Vamos, attualmente al governo. José Antonio Kast corre a nome del Partito repubblicano (Pr), mentre Yasna Provoste, presidente del Senato, rappresenta il partito di centrosinistra Democrazia cristiana (Dc). Come outsider partecipano anche Eduardo Artés (Union Patriotica), l'economista Franco Parisi (Partido de la Gente) e l'outsider progressista Marco Enriquez-Ominami (Cambio), riammesso alla corsa all'ultimo momento. Le prossime presidenziali si tengono nel quadro di una forte crisi di rappresentanza dei partiti tradizionali usciti nettamente sconfitti alle elezioni per l'Assemblea costituente di maggio. (Abu)