Abruzzo: associazioni imprese a Regione, su Campus Romito metodo non va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo nulla da dire, se non unire anche la nostra voce, al riconoscimento generale del valore di Niko Romito, chef stellato la cui fama giova evidentemente all'Abruzzo anche a livello internazionale. E non abbiamo nulla da dire, ovviamente, anche sul suo progetto di alta formazione in gestazione nell'area dell'Alto Sangro". E' quanto si legge in una nota congiunta, sottoscritta da otto sigle del mondo produttivo regionale (Agci, Cia, Cna, Confapi, Confcooperative, Confartigianato, Confesercenti e Legacoop) destinata al governo regionale ed alle forze politiche di maggioranza e opposizione che siedono a Palazzo dell'Emiciclo. "Quel che invece ci preme sottolineare con forza - prosegue il documento- nel momento in cui il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, si appresta ad aderire al progetto investendo su di esso un consistente contributo – si parla di un milione e mezzo di euro – è invece la nostra preoccupazione per il metodo seguito. Perché si sta creando, a tutti gli effetti, un inedito precedente con la Regione Abruzzo che sembrerebbe partecipare a tutti gli effetti, e con consistenti risorse, a una iniziativa sin qui descritta come tutta e solo privata. Perché per far fronte al notevole fabbisogno finanziario che questa iniziativa richiede si sarebbe deciso di rastrellare somme a destra e a manca, colpendo soprattutto il settore della formazione, anche a costo di colpire attività la cui urgenza è stata più volte sottolineata dal mondo produttivo regionale nei suoi confronti con la Giunta".(Gru)