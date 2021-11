Cop26: Sharma, negoziato prosegue, domani i lavori riprendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cop26, Alok Sharma, ha affermato che il vertice si protrarrà fino a domani, sabato 13 novembre e che invece non si terrà la plenaria serale annunciata nel pomeriggio di oggi. Lo ha reso noto lo stesso Sharma in un messaggio ai delegati. Una nuova bozza del documento finale sarà diffusa domani intorno alle 8:00 ora locale (le 9:00 in Italia), mentre alle 10 (le 11 in Italia) si terrà una plenaria informale per illustrare la bozza di documento.(Rel)