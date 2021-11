Usa-Giappone: "Wsj", amministrazione Biden pronta ad allentare tariffe su acciaio e alluminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, si sta muovendo per allentare le tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio dal Giappone. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti che hanno familiarità con la questione. Si tratterebbe dell’ennesimo passo della Casa Bianca per ripristinare le relazioni commerciali con gli alleati Usa, dopo il periodo di restrizioni tariffarie inaugurato dall’ex presidente Donald Trump. L'amministrazione Biden dovrebbe annunciare un piano per avviare negoziati con Tokyo sull'allentamento delle tariffe, con l'obiettivo di stabilire un accordo volto a consentire ad alcuni metalli giapponesi di entrare senza dazi negli Stati Uniti. La decisione segue l'accordo dell'amministrazione alla fine del mese scorso, raggiunto con l'Unione europea, per allentare le tariffe su acciaio e alluminio. Le tariffe sono state imposte dall'ex presidente Donald Trump, che ha affermato di voler proteggere le industrie nazionali dell'acciaio e dell'alluminio dalle importazioni..0(Nys)