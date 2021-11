Montenegro: Covid, premier Krivokapic continua a rifiutare la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier montenegrino, Zdravko Krivokapic, non intende vaccinarsi contro il Covid-19 in quanto dispone di anticorpi sufficienti per contrastare il virus. E' la posizione ribadita nelle scorse ore dallo stesso capo del governo di Podgorica, che rimane in questo modo l'unico leader politico di un Paese europeo a non essersi vaccinato contro il Covid-19. "Ho un numero crescente di anticorpi e non so come sia possibile questo fenomeno. Nel momento in cui il numero scenderà sotto i 100 mi vaccinerò", ha dichiarato Krivokapic citato dall'emittente televisiva balcanica "N1". Il primo ministro montenegrino è l'unico capo del governo non vaccinato anche nella regione balcanica: tra i primi a vaccinarsi i premier di Kosovo e Serbia, Albin Kurti e Ana Brnabic, seguiti a febbraio dall'albanese Edi Rama ed a marzo dal croato Andrej Plenkovic e dallo sloveno Janez Jansa. Nelle ultime due settimane il Montenegro ha registrato un aumento nel numero dei nuovi casi e dei decessi da Covid-19, e lo stesso Krivokapic è stato accusato di non rispettare le misure per il contenimento della pandemia. Le autorità sanitarie montenegrine invitano intanto la popolazione a vaccinarsi. Il tasso di vaccinati ha raggiunto in Montenegro il 55 per cento della popolazione adulta.(Seb)