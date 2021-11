Kosovo: Ong a inviato Usa Escobar, riconsiderare mancato invito a summit per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di organizzazioni non governative del Kosovo ha inviato una lettera al neo inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, e al coordinatore per la democrazia e i diritti umani presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Shanthi Kalathil, invitando gli Stati Uniti a riconsiderare la loro decisione di non invitare il Kosovo al summit per la democrazia organizzato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 9-10 dicembre. Lo riferisce l'emittente "Radio Free Europe" che ha diffuso stralci della lettera. “Il tema e gli obiettivi del vertice sono di fondamentale importanza per il lavoro che svolgiamo per far avanzare la democrazia e i diritti umani nel nostro Paese, con il continuo sostegno del governo degli Stati Uniti. Pur non intendendo mettere in discussione i criteri per invitare i singoli Paesi al vertice, poiché sono a discrezione degli Stati Uniti come Paese ospitante, vorremmo chiedervi di considerare il nostro punto di vista sulla questione con la speranza che la decisione sul Kosovo possa essere riconsiderata", si legge nella lettera. "Dal punto di vista della politica estera e di sicurezza, il popolo kosovaro continua ad essere il più incrollabile sostenitore dell'Alleanza transatlantica nei Balcani occidentali e oltre. Infatti nessun Paese della regione è più preoccupato dalla maligna influenza autoritaria di Cina e Russia rispetto al Kosovo", si aggiunge. I firmatari della lettera proseguono che "la partecipazione del Kosovo al vertice aiuterebbe a far progredire lo stato della democrazia e dei diritti umani nel nostro Oaese e ci darebbe forza nei nostri sforzi per responsabilizzare le istituzioni." "Speriamo quindi che il governo degli Stati Uniti sia disposto a riconsiderare la sua decisione", concludono. La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha manifestato nei giorni scorsi il suo disappunto per il mancato invito. (Alt)