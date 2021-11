Energia: il Kosovo rivendica controllo della sottostazione elettrica di Vallac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato sul tema, il governo del Kosovo non ha risposto alle dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic secondo cui si aspetta che le autorità di Pristina cerchino di prendere il controllo della sottostazione elettrica di Vallac nel prossimo periodo. L'unica reazione sinora è giunta da Blerim Vela, capo di gabinetto del presidente Vjosa Osmani, che ha pubblicato su Twitter la mappa della rete di trasmissione energetica del Kosovo affermando che "i funzionari del governo serbo stanno diffondendo informazioni false e minacciando di usare la forza come se Vallac fosse una loro risorsa. È chiaro che non è così, fa parte del Kosovo". (Alt)