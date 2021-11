Albania-Italia: a Tirana in scena produzioni italiane al Dance Meeting-Festival XVI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Tirana ha collaborato all’organizzazione di due performance nell’ambito dell’“Albania Dance Meeting-Festival XVI edizione”. Si tratta di due produzioni dell’Associazione Sosta Palmizi in Kosovo e Albania che sono andate in scena mercoledì 10 novembre al Teatro Sperimentale di Tirana. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio sito istituzionale. La prima produzione si intitola “Wabi-Sabi” (dal giapponese), coreografia di Sofia Nappi; danzatori, Sofia Nappi, Adriano Popolo Rubbio, Paolo Piancastelli. Lo spettacolo offre una visione del mondo incentrata sull’accettazione della transitorietà delle cose e sulla ricerca della bellezza nell’imperfetto che porta crescita, rinnovamento e gioia. “Reva” è il titolo della seconda produzione, nome che deriva dall’Hindi e che vuol dire “Riacquisire forza”, “Pioggia”. Qui viene posta la domanda: cosa faremmo se all’improvviso ci ritrovassimo spogliati di tutto, senza nulla da perdere? È come quando veniamo sorpresi dalla pioggia: si può scegliere di fuggire invano cercando di non bagnarci, oppure scegliere di abbracciarla, immergendoci nel piacere di percepire per la prima volta noi stessi in connessione con l’universo. La coreografia è, anche qui, di Sofia Nappi che la firma insieme a Paolo Piancastelli; entrambi sono anche interpreti. La Compagnia Sosta Palmizi è stata una tra le primissime formazioni di danza contemporanea in Italia (1985)‚ e l’attuale Associazione‚ che vede alla sua guida due dei coreografi del gruppo iniziale‚ costituisce oggi un punto di riferimento artistico e pedagogico importante per le nuove generazioni di danzatori e coreografi. (Res)