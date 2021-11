Speciale infrastrutture: Porrello (M5s),Giunta Lazio dice si a linea ferroviaria Civitavecchia Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un Ordine del Giorno che ho presentato e che l'aula del Consiglio ha approvato, abbiamo impegnato la Giunta a realizzare una linea ferroviaria diretta tra il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino". Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5s Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. "Il nuovo collegamento contribuirà alla ripresa economica del porto che da sempre costituisce il fulcro di un sistema logistico, inserendosi in un potenziale corridoio che unisce i Balcani alla Spagna. Civitavecchia è uno dei principali porti crocieristici del Mediterraneo che ogni anno movimenta 2,6 milioni di passeggeri e che per questo bisogna valorizzare. Grazie alla nuova ferrovia la mobilità sarà semplificata, permettendo così un maggior afflusso di turisti e una valorizzazione del settore marino e marittimo". (com)