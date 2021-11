Germania-Italia: Alfonsi (Ice), economie interconnesse e interdipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie di Italia e Germania sono “interconnesse e interdipendenti”. È quanto affermato dal direttore dell’Ufficio dell’Agenzia Ice di Berlino, Francesco Alfonsi, alla presentazione del Piano promozionale del medesimo ente. Il documento è stato illustrato alla Riunione di sistema, aperta questa mattina presso l’ambasciata d’Italia a Berlino dal capo della missione, l’ambasciatore Armando Varricchio. Come comunica su Twitter la stessa sede, alla riunione partecipano “tutte le anime del Sistema Paese impegnate a rappresentare e promuovere in Germania l’eccellenza dell’Italia nei settori politica, economia, cultura e scienza”. In merito alle attività dell’Ice in Germania, Alfonsi ha affermato che “sono previste iniziative innovative negli ambiti di moda e mobilità”. (Geb)