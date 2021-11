Speciale energia: Siria ed Emirati firmano accordo per costruzione centrale fotovoltaica a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo siriano ha firmato un accordo con un gruppo di società degli Emirati Arabi Uniti che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico dalla capacità di 300 megawatt vicino alla centrale elettrica di Tishreen, situata nelle campagne vicino a Damasco, in Siria. Lo rende noto l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Secondo l'accordo, il progetto prevede sei sezioni, ciascuna con una capacità di 50 megawatt, e 550.524 pannelli con una capacità di 545 watt per collettore. L'accordo è stato approvato dal governo siriano il mese scorso e il ministro siriano dell'Economia e del commercio estero, Mohammad Samer al Khalil, ha affermato che questo “è l'inizio di futuri investimenti”. Lo scorso 9 novembre, il presidente della Siria Bashar al Assad ha ricevuto il ministro degli Esteri degli Emirati Abdullah bin Zayed al Nahyan per discutere della cooperazione in diversi settori di interesse comune. L’incontro è avvenuto in occasione della prima visita ufficiale di un rappresentante di Abu Dhabi a Damasco dal 2011, anno dello scoppio della guerra civile siriana. (Res)