Speciale energia: Thyssenkrupp vuole aumentare coinvolgimento in Dii Desert Energy

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssen-Krupp intende aumentare il proprio coinvolgimento nella rete Dii Desert Energy per la produzione di energia sostenibile dal deserto e diventare azionista della società sponsor, Dii. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che Dii Desert Energy è stata avviata nel 2009 come “Desertec Industrial Initiative”. L'obiettivo è promuovere la generazione di energie rinnovabili nelle regioni desertiche dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. La divisione Soluzioni industriali di Thyssen-Krupp ha annunciato che la regione ha il potenziale per diventare uno dei pionieri nell'attuazione di di progetti su larga scala per l'idrogeno e l'ammoniaca verdi. Il partenariato dovrebbe consentire al gruppo tedesco di contribuire allo sviluppo sostenibile della regione con tecnologie su larga scala per la produzione di idrogeno e ammoniaca verdi. Altri azionisti di Dii sono Acwa Power (Arabia Saudita) e State Grid (Cina). (Geb)