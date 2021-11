Speciale energia: Fincantieri conferma guidance 2021, ad oggi non previsti impatti rilevanti da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi Fincantieri non prevede impatti rilevanti dalla pandemia sulla produzione dei cantieri e dei siti produttivi in Italia: le misure restrittive impattano invece sui cantieri in Romania e Vietnam, senza tuttavia generare impatti sull’andamento economico e finanziario del gruppo. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione delle informazioni finanziarie al 30 settembre 2021. Prosegue la ripresa delle crociere, con 206 navi in servizio che rappresentano il 56 per cento della flotta mondiale, da parte di 65 operatori crocieristici. Sulla base di tali premesse, prosegue la nota, il gruppo conferma per il 2021 una previsione di incremento dei volumi pienamente in linea con le aspettative di crescita dei ricavi in aumento del 25-30 per cento (escluse le attività passanti) e una marginalità maggiore al sette per cento, nonostante l’aumento riscontrato nei prezzi delle materie prime e dell’energia rispetto allo storico. Per il quarto trimestre la marginalità è attesa in linea con quanto consuntivato nei precedenti due trimestri, e si conferma altresì l’obiettivo di una posizione finanziaria netta in linea con i valori di bilancio 2020, nonostante l’aumento dell’attività produttiva dell’area di business delle navi da crociera. (Com)