Moldova: premier Gavrilita, interessati ad intensificare cooperazione con Stati Csi

- La Moldova è interessata ad intensificare la cooperazione economica con gli Stati della Csi per una spinta alle relazioni commerciali-economiche e socio-umanitarie. Lo ha detto il primo ministro moldavo Natalia Gavrilira durante una riunione del Consiglio dei capi di governo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), che si è svolta in videoconferenza. "Siamo orientati a migliorare il sistema degli investimenti sulla piattaforma Csi, facilitando lo scambio di merci, eliminando barriere e impedimenti alla circolazione di beni, servizi e persone, in una cooperazione aperta e reciprocamente vantaggiosa. Sono convinta che noi, capi di governo, siamo responsabili affinché i cittadini dei nostri Stati sentano in modo pratico i risultati del lavoro svolto insieme", ha dichiarato Gavrilita. "Esprimo la mia gratitudine ai nostri partner della Csi che forniscono assistenza e sostegno alla Moldova negli sforzi delle autorità per gestire la crisi pandemica e mitigarne le conseguenze sulla popolazione. Nelle attuali condizioni sfavorevoli, il nostro obiettivo comune è unire gli sforzi per ridurre al minimo gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 sull'economia dei nostri Stati", ha affermato Gavrilita che ha firmato, insieme ai suoi omologhi dei Paesi della Csi, accordi incentrati sull'intensificazione della collaborazione nel campo della salute, della cultura e delle infrastrutture ferroviarie. L'8 dicembre ricorre il 30mo anniversario della firma dell'Accordo che istituisce la Comunità degli stati indipendenti. La Moldova ha ratificato l'accordo nell'aprile 1994. (Rob)