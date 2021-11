India: Esercito si impegna ad applicare sentenza Corte suprema su ufficiali donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 febbraio 2020 La Corte suprema dell’India ha stabilito che le donne ufficiali nell’Esercito in ferma breva (Ssc, Short Service Commission) hanno diritto a passare al servizio permanente (Pc, Permanent commission). La ferma breve dura dieci anni, al termine dei quali sono previste tre opzioni: la proroga di quattro anni, il passaggio al servizio permanente o il congedo. Il servizio permanente consente un percorso di carriera fino al congedo e non può durare meno di vent’anni. La Corte suprema si è pronunciata su istanza del ministero della Difesa (caso Babita Puniya), ricorso contro una sentenza del 2010 dell’Alta corte che aveva già riconosciuto alle donne ufficiali in ferma breve la possibilità di passare al servizio permanente al pari dei colleghi uomini. Nel 2019 la Difesa aveva garantito solo parzialmente il diritto costituzionale all’uguaglianza, limitando l’accesso al servizio permanente alle donne che hanno svolto non dieci ma 14 anni di ferma e con la preclusione dei ruoli di comando. (segue) (Inn)