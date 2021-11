India: Esercito si impegna ad applicare sentenza Corte suprema su ufficiali donne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massima autorità giudiziaria ha riscontrato la discriminazione e confermato che non può sussistere un divieto assoluto per le nomine delle donne in posizioni di comando. La Corte ha anche osservato che le argomentazioni presentate dal governo perpetuano gli stereotipi di genere, disconoscono i meriti delle donne e offendono non solo loro ma l’Esercito stesso. Il 25 marzo 2021 la Corte suprema si è nuovamente pronunciata sulla questione (caso tenente colonnello Nitisha) invalidando come “arbitrari e irrazionali” alcuni criteri adottati dalla forza armata per l’immissione delle ufficiali nel servizio permanente. (Inn)