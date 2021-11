Green pass: a Milano sequestrati computer e telefoni a manifestanti, probabile "censimento" dei giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le perquisizioni di questa mattina, effettuate dai carabinieri nei confronti di quattro manifestanti "no green pass", sono stati sequestrati tutti i dispositivi attraverso i quali restavano in contatto tra di loro, come cellulari, computer e tablet. L'ipotesi, che dovrà essere accertata attraverso l'analisi degli apparecchi tecnologici, è che uno dei manifestanti perquisiti avesse il compito di fare una sorta di censimento dei giornalisti presenti alle manifestazioni, così da poter poi condividere i nomi con gli altri "no green pass" e organizzare azioni di disturbo. Dovrà essere appurato se per questa operazione, nel caso venisse accertata, si servissero anche di foto e video fatti ai cronisti. Inoltre, a uno dei manifestanti sono stati sequestrati anche gli abiti, poiché nelle immagini acquisite dagli inquirenti aveva il volto coperto, e i vestiti accertano la sua identità. (Rem)