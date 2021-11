Sierra Leone: presidente Bio sospende revisore capo in attesa di conclusione indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha sospeso a tempo indeterminato il revisore capo Lara Taylor-Pearce in attesa della conclusione delle indagini in corso nei suoi confronti. Lo ha reso noto in un comunicato la stessa Taylor-Pearce, che ha appreso da una lettera di sospensione indirizzata al Consiglio di amministrazione del servizio di revisione dello Stato di essere indagata insieme ad altri membri del suo ufficio per presunte irregolarità non meglio precisate. Non sono state fornite né le tempistiche né la portata delle indagini. La stessa funzionaria ha negato qualsiasi illecito e si è detta pronta a collaborare con il tribunale quando sarà istituito. (Res)