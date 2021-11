Municipio Roma XII: Santori-Picone (Lega), caserma Bellosguardo al demanio, sconfitta territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una ex caserma radio militare funzionale, ristrutturata e logisticamente posizionata in un luogo strategico, destinata ad accogliere la cittadella della Protezione civile, è stata lasciata per anni nel degrado ora torna, insieme a tutta l'area esterna, nella disponibilità del demanio statale certificando l'incapacità di amministrazioni municipali e comunali che si sono riempite per anni la bocca con le parole decentramento e partecipazione del territorio". È quanto dichiarano in una nota Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega e Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII. "L'inerzia dell'amministrazione Marino e di quella Raggi hanno determinato questa ennesima sconfitta condita peraltro da un grave sperpero di denaro pubblico non avendo valorizzato questo immobile. Pd e M5s si assumano la responsabilità politica di aver vanificato un percorso iniziato sotto la Giunta di centrodestra al Comune di Roma che aveva portato l'ex Caserma Bellosguardo nella disponibilità di Roma Capitale", concludono.(Com)