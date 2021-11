Trasporti: Artusa (St), associazioni mute dopo attacco da Taxi, fare fronte comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che stupisce e un po' sconcerta e sconforta sono le reazioni, o meglio la mancanza, di quelle associazioni storiche, che dovrebbero difendere gli Ncc e non hanno nulla da obiettare leggendo le posizioni dei dirimpettai taxi. Ma non mi rivolgo a loro, bensì ai loro associati perché spesso la storia è fatta di limiti violati e inaccettabili". Lo scrive in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti, in relazione alle reazione dei sindacati taxi e delle loro organizzazioni economiche al Dl Concorrenza. "Vorrei chiedere agli aderenti a Cna Fita, Confartigianato, Legacoop e forse qualcun altro, di darci una mano a difendere il loro e il nostro lavoro". (segue)