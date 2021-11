Trasporti: Artusa (St), associazioni mute dopo attacco da Taxi, fare fronte comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A parte che dopo 15 anni di mancati successi o compromessi verrebbe da chiedersi quale sia l'utilità della massa critica per gli Ncc, ma voi basta così? - si chiede il presidente di SistemaTrasporti - Se sapeste che un vostro vicino volesse uccidervi, avere ingressi indipendenti vi farebbe dormire tranquilli? Io non credo. In questi casi ci sono solo due cose da fare, andare via o attaccare per primi. Vi chiedo quindi di darci una mano a difendervi. Di farvi sentire e farci sentire che non stiamo lottando inutilmente. Abbiamo bisogno di sapere che esiste una categoria che reclama dignità e non è un surrogato che si alimenta di briciole cadute giù da quel tavolo ormai marcio. E se proprio non volete sostenerci, almeno smettete di alimentare i nostri avversari. Smettete di colpirci con le loro armi, se non altro perché così facendo, colpite anche voi stessi".