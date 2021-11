Spagna: ministra Belarra, Podemos non accetterà tagli alle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito spagnolo, Unidas Podemos (Up), non accetterà tagli alle pensioni "né presenti né futuri" ed è falso che l'Unione europea chieda una riduzione. Lo ha affermato la ministra dei Diritti sociali ed esponente di Up, Ione Belarra, spiegando che un taglio delle pensioni non fa parte dell'accordo di governo con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). "Siamo in un momento in cui il governo spagnolo deve offrire certezza e sicurezza al popolo e, naturalmente, sono impegnata in questo", ha detto Belarra. "I pensionati non solo hanno lavorato duramente tutta la vita per poter avere un riposo tranquillo, ma hanno anche vissuto un anno e mezzo particolarmente difficile", ha sottolineato la ministra. (Spm)