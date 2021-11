Milano: arrestato 35enne senza fissa dimora per maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera gli agenti della settima sezione della Upg hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla procura di Busto Arsizio, nei confronti di un 35enne italiano senza fissa dimora. Fermato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, stalking e danneggiamento, l'uomo avrebbe commesso numerosi atti violenti nei confronti della ex compagna, tra lo scorso maggio e lo scorso settembre. Si tratta di episodi mai denunciati fino a due mesi fa, quando in seguito all'ennesima aggressione fisica, la donna, una 41enne italiana, era stata portata in una comunità protetta. Il 35enne, tossicodipendente, l'avrebbe colpita più volte nel corso dei mesi, facendola finire anche in ospedale con 20 giorni di prognosi e la rottura del setto nasale. In più occasioni aveva minacciato la famiglia di lei, distruggendo la porta di ingresso della loro abitazione, dove la 41enne andava spesso a rifugiarsi. Dopo che la donna era stata portata nella comunità, l'ex fidanzato aveva continuato a perseguitare e minacciare i genitori, finché ieri sera è stato rintracciato e fermato presso l'abitazione della sua famiglia a Milano Ovest.(Rem)