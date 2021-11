Speciale energia: Francia, Edf non staccherà la corrente a chi non paga le bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ha annunciato che non staccherà la corrente a chi non pagherà le bollette. La misura riguarderà tutto l'anno, e non solamente il periodo invernale. A chi non sarà in regola con i pagamenti Edf limiterà dal primo aprile del 2022 la potenza a un kiloVoltAmpere permettendo l'accesso a servizi essenziali come il funzionamento del frigorifero o la ricarica di apparecchi elettrici. (Frp)