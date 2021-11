Speciale energia: Francia-Bangladesh, Hasina al Forum per la pace e all’Unesco, necessario colmare divari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi della dichiarazione congiunta c’è anche la cooperazione per il rafforzamento della connettività in Asia meridionale, al fine di facilitare il commercio tra Europa e Asia e promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva. I due Paesi hanno sottolineato l’importanza di perseguire progetti basati sui principi di concorrenza leale, trasparenza, sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale. Francia e Bangladesh hanno anche ribadito l’impegno per la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi commerciali e degli investimenti e il sostegno al ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). In materia di cooperazione economica bilaterale sono state indicate alcune aree in cui rafforzare i partenariati economici e industriali a lungo termine: agricoltura, infrastrutture, trasporti, energia, tecnologie digitali e aerospazio. (Frp)