Speciale energia: Tunisia registra un miglioramento del deficit energetico primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit del bilancio energetico primario della Tunisia si è ridotto a 3,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio alla fine di settembre 2021, rispetto a 3,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio durante lo stesso periodo del 2020, con un miglioramento del 13 per cento. E' quanto emerso dal rapporto sulla situazione energetica per il mese di settembre 2021 realizzato dall’Osservatorio nazionale dell'energia e delle miniere. Il tasso di indipendenza energetica è migliorato al 53 per cento entro la fine di settembre 2021, rispetto al 42 per cento dello stesso periodo nel 2020. Le risorse nazionali di energia primaria, compresa la produzione e le royalty per il transito del gas algerino verso l’Italia, nei primi nove mesi del 2021 sono state pari a circa 3,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con un incremento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Tale miglioramento è dovuto all'aumento della produzione nazionale di greggio e gas naturale, oltre all'aumento della royalty sul gas algerino in transito in Tunisia, secondo i dati dell'Osservatorio. (Irt)