Speciale energia: Usa-Africa, Blinken in tour in Kenya, Nigeria e Senegal la prossima settimana

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, effettuerà la prossima settimana un tour in Africa che lo vedrà fare tappa in Kenya, Nigeria e Senegal dal 15 al 20 novembre. Durante la visita, fa sapere il dipartimento di Stato usa in una nota, Blinken promuoverà la collaborazione tra Stati Uniti e Africa su priorità globali condivise, tra cui la lotta alla pandemia di Covid-19 e il ritorno a un'economia globale più inclusiva, la lotta alla crisi climatica, il rilancio delle democrazie e il progresso della pace e della sicurezza. Il segretario di Stato inizierà il suo viaggio a Nairobi, dove incontrerà il presidente keniota Uhuru Kenyatta e il segretario di gabinetto per gli Affari esteri, Raychelle Omamo, allo scopo di riaffermare la partnership strategica tra gli Usa e il Kenya. Con le sue controparti keniote Blinken discuterà degli interessi comuni come membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui le questioni di sicurezza regionale riguardanti in particolare l'Etiopia, la Somalia e il Sudan. Il segretario di Stato, prosegue la nota, promuoverà inoltre la cooperazione tra Stati Uniti e Kenya per porre fine al Covid-19, migliorare l'accesso all'energia pulita e proteggere l'ambiente e ribadirà il sostegno degli Stati Uniti a elezioni pacifiche e inclusive in Kenya nel 2022. (Nys)