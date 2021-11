Speciale energia: Arrigoni e Vallardi (Lega), direttiva acque creerà gravi problemi ad agricoltura e produzione idroelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’applicazione del Deflusso Ecologico a partire dal primo gennaio 2022, previsto dalla Direttiva europea acque 2000/60/CE, peggiorerebbe la qualità delle acque interne, creando difficoltà all’equilibrio ambientale del nostro Paese. Le sperimentazioni condotte in ambiti geografici strategici, per simulare gli effetti dell’applicazione del deflusso ecologico, mostrano risultati devastanti per l’agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori, a dimostrazione che la realtà italiana è caratterizzata da regimi fluviali non compatibili con dei fantomatici algoritmi utilizzati per determinare i deflussi minimi (calibrati sulle condizioni idrologiche dei paesi dell’Europa centrosettentrionale). A comunicarlo sono i senatori Paolo Arrigoni, responsabile Energia della Lega, e Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama, che con altri colleghi senatori leghisti hanno depositato in Senato una mozione indirizzata al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. “Solo nella provincia di Treviso, le sperimentazioni effettuate stimano in 530 milioni di euro i danni dovuti alla riduzione di prelievi dal fiume Piave, con un calo del 70 per cento nella presenza d’acqua all’interno del reticolo idraulico, conseguenti riduzioni nell’irrigazione, nella produzione di energia idroelettrica e ricadute negative in ambito ambientale e turistico”, continuano i senatori leghisti. “Enel Green Power ha stimato solo nel Veneto una minore produzione di 930 GWh all’anno di energia idroelettrica causata dalla riduzione dell’accumulo idrico nei bacini montani. Ciò significa anche compromettere il percorso di decarbonizzazione nazionale, perché l’energia idroelettrica è una fonte pulita e rinnovabile, programmabile a differenza di eolico e fotovoltaico, e che contribuisce, oltre alla sicurezza del nostro sistema energetico, al conseguimento degli obiettivi energetici del Pniec”. “Per queste ragioni la Lega chiede al Ministro Cingolani che venga data ai distretti idrografici la possibilità di definire il deflusso ecologico in relazione al proprio specifico contesto, che vengano accelerate la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche, anche grazie ai fondi previsti dal Pnrr, che si proceda ad adeguare la condizione idrica dei territori ai parametri indicati dalla Direttiva Quadro Acque e che si programmino nuovi investimenti per la salvaguardia idrogeologica del territorio, considerando l’implementazione di un Piano nazionale invasi”, concludono Arrigoni e Vallardi. (Rin)