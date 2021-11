Speciale energia: UniCredit, sottoscritto minibond sostenibile da 3 milioni emesso da Società Agricola Garofalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 3 milioni di euro garantito da Sace ed emesso da Società agricola Garofalo, capofila della filiera agricola/bufalina del gruppo Fattorie Garofalo, storica realtà campana da oltre 60 anni leader in Italia nella produzione e nell’export della mozzarella di bufala dop nel mondo. Il minibond, a tasso variabile e di durata pari a 7 anni, consentirà ad Agricola Garofalo di realizzare importanti obiettivi di sostenibilità per l’intera filiera lattiero-caseario bufalino, finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e sociale sul territorio. L’azienda - come si legge in una nota - si è infatti impegnata a favorire l’approvvigionamento del 100 per cento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili, anche attraverso il revamping degli impianti fotovoltaici di Francolise (CE) e di Cerignola-Zapponeta (FG) ed a realizzare obiettivi sociali per valorizzare lo sviluppo professionale delle proprie risorse interne. Ad Agricola Garofalo verrà inoltre riconosciuta da UniCredit una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell'emissione del prestito obbligazionario. (Com)