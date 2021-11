Speciale energia: Spagna, Bei concede a Endesa finanziamento da 250 milioni euro per promuovere rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Ricardo Mourinho Felix e l'amministratore delegato di Endesa, società spagnola del gruppo Enel, Jose Bogas hanno firmato a Madrid un accordo di finanziamento di 250 milioni di euro, che potrebbe essere aumentato a 700 milioni di euro nei prossimi due anni, per finanziare la sua strategia di investimento e diffusione delle energie rinnovabili in Spagna. Endesa prevede di utilizzare questo importo per costruire tre progetti solari fotovoltaici e un progetto eolico con una capacità totale installata di 645 MW e un investimento totale di 500 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Endesa in un comunicato, questa operazione rappresenta una nuova pietra miliare per l'azienda in quanto è la prima finanziata dalla Bei in Spagna a collegare le condizioni finanziarie a un obiettivo diretto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di Scope 1. (Spm)