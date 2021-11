Balcani: ex capo negoziatore kosovaro Tahiri, Rama complice della creazione della "grande Serbia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Open Balkans è pensata "per il bene delle persone" che vivono nei Paesi coinvolti, secondo quanto affermato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa congiunta ieri con il premier albanese Edi Rama e il vicepremier macedone, Nikola Dimitrov. Vucic ha ospitato ieri una riunione a Belgrado dedicata all'iniziativa Open Balkans per una libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi nella regione dei Balcani occidentali. L'iniziativa è stata lanciata da Serbia, Albania e Macedonia del Nord. "Abbiamo appurato che tutte le persone delle nostre comunità imprenditoriali sono a favore di questo progetto", ha affermato Vucic aggiungendo che dall'incontro è emersa la volontà di creare un Consiglio di attuazione per l'iniziativa. (segue) (Alt)