Kosovo: ministra Esteri Gervalla incontra nuovo comandante Kfor Kajari

- La ministra degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo, Donika Gervalla, ha incontrato ieri il nuovo comandante della Kfor, il generale Ferenc Kajari. In una nota, Gervalla ha sottolineato il ruolo fondamentale che Kfor ha nel mantenimento della pace e della sicurezza in Kosovo e nella regione e allo stesso tempo ha avvertito che "l'inasprimento della retorica serba di recente e la significativa influenza dell'asse anti Kosovo attraverso la Serbia costituisce una reale minaccia per il sicurezza nella regione e merita una risposta comune". (Res)