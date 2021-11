Serbia: capo di gabinetto presidenza kosovara, Vucic sostiene un criminale di guerra come Mladic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Belgrado c'è un simbolo del sostegno del regime del presidente Aleksandar Vucic al criminale di guerra condannato Ratko Mladic. Lo ha scritto su Twitter Blerim Vela, capo di gabinetto della presidente del Kosovo Vjosa Osmani, commentando la notizia secondo cui un attivista per i diritti umani a Belgrado è stato arrestato per aver lanciato delle uova contro un murale di Ratko Mladic, il criminale di guerra serbo. “Questo è un affronto alla memoria e alla dignità delle vittime di questo criminale di guerra. Senza occuparsi del passato, la Serbia ospiterà sempre i generali genocidi come suoi eroi", ha scritto Vela su Twitter. (segue) (Alt)