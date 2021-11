Serbia: capo di gabinetto presidenza kosovara, Vucic sostiene un criminale di guerra come Mladic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raduno di protesta a sostegno dell'attivista si è tenuto ieri sera davanti al centro culturale Dom omladine. Alla manifestazione hanno preso parte membri delle organizzazioni non governative e alcuni partiti politici d'opposizione, oltre che semplici cittadini e la stessa Corovic. "È stato un atto simbolico, sappiamo che il murale non sarà danneggiato dalle uova", ha detto Corovic che ha compiuto il gesto insieme ad un'altra attivista, Jelena Jacimovic. I manifestanti si sono poi diretti dal centro culturale verso via Njegoseva, dove è presente il murale, ma sono stati fermati da un cordone di polizia. Secondo la stampa locale, circa 20 sostenitori di Ratko Mladic sono apparsi ieri sera in via Njegoseva, nel momento in cui gli organizzatori del raduno a sostegno di Aida Corovic e Jelena Jacimovic hanno annunciato che l'incontro era finito e i cittadini hanno iniziato a disperdersi. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", l'iniziativa Giovani per i diritti umani aveva programmato nella giornata di ieri la rimozione dei graffiti di Ratko Mladic a Vracar, ma il ministero dell'Interno ha vietato l'incontro. Il ministero ha precisato che la polizia non protegge il murale, ma l'ordine pubblico e la pace, e controlla l'attuazione del divieto di assembramento. (Alt)