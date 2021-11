Ue: riunione interparlamentare presidenti Commissioni esteri, accelerare integrazione Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro interparlamentare del 26 aprile, si è svolta ieri, su invito del presidente della Commissione esteri, Piero Fassino, la seconda riunione interparlamentare sul futuro europeo dei Balcani occidentali. All'incontro hanno preso parte i presidenti della Commissioni esteri dei Parlamenti di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, oltre a Slovenia e Francia in vista dell'avvicendamento di tali Paesi nella presidenza di turno dell'Unione europea. La riunione interparlamentare - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - è stata convocata alla luce degli impegni assunti dall'Ue con la Dichiarazione di Brdo, siglata il 6 ottobre al Vertice Ue-Balcani. Nell'incontro si è apprezzato che nella Dichiarazione finale dei leader europei si sia ribadito in modo inequivocabile il sostegno alla inclusione europea dei Balcani Occidentali e l'impegno a favore del processo di allargamento, definito "obiettivo di interesse strategico condiviso", sollecitando i Paesi candidati ad accelerare l'adozione delle riforme necessarie alla convergenza con gli standard europei. Si sono altresì apprezzati gli impegni di sostegno finanziario dell'UE allo sviluppo economico dei Balcani. (segue) (Com)