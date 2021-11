Venezuela: rappresentante Ue su elezioni, nostre missioni osservatori le "migliori al mondo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Europea non obbliga nessuno, non siamo un potere colonialista, siamo un gruppo di Paesi disposto a collaborare" per migliorare il processo, ha insistito Dochao. Cabello, storico esponente del "chavismo" era tornato poche ore prima ad attaccare la missione. "Signori delle. Fate attenzione a ciò che scrivete", ha detto il politico riferendosi al rapporto che dovranno stilare al termine dell'osservazione. "Sappiamo quale sia l'ordine che avete. Fate attenzione a ciò che scrivete, rischiate di delegittimavi da soli, perché oltre a voi ci sono altri cento gruppi del mondo come osservatori e vi rendereste ridicoli se scriverete cose contrarie a ciò che sta realmente accadendo", ha detto Cabello durante la rubrica televisiva settimanale "Con el mazo dando". (segue) (Vec)