Venezuela: rappresentante Ue su elezioni, nostre missioni osservatori le "migliori al mondo" (3)

- Martedì, il numero due del Psuv aveva lanciato un monito analogo. "Voglio dire pubblicamente che ci sono persone che dicono di essere venute in qualità di osservatori in Venezuela, dell'Unione Europea. Fate attenzione a questa gente, questa gente non è venuta a fare osservazione di nessun tipo", ha detto Cabello, durante un comizio. "Loro credono ancora di essere un impero e che noi siamo una colonia", ha insistito il funzionario, ritenuto uno dei più stretti collaboratori del presidente, Nicolas Maduro. Per Cabello, il rapporto finale della missione "è già stato redatto", costruito sul "discredito" del sistema elettorale nazionale. Nel Paese "stanno girando alcune spie dell'Unione Europea. Stanno spiando in Venezuela", ha aggiunto. (segue) (Vec)