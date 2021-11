Venezuela: rappresentante Ue su elezioni, nostre missioni osservatori le "migliori al mondo" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della Moe, dopo oltre quindici anni di assenza, ha rappresentato una novità sostanziale nella vicenda politica venezuelana. Caldeggiata dal Cne, la presenza della missione Ue ha aperto un dibattito tra chi ritiene si tratti di una generosa legittimazione per il governo di Nicolas Maduro e chi sostiene sia invece l'avvio di un poco reversibile percorso di rientro di Caracas negli standard democratici internazionali. La stessa cronaca delle ultime settimane ha contribuito ad alimentare le polemiche. Hanno fatto rumore le parole con cui l'Alto commissario per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha definito la scelta di Bruxelles una "garanzia" per le opposizioni che si riconoscono in Juan Guaidò, in sospetta violazione del principio di imparzialità che dovrebbe assumere la missione. (segue) (Vec)