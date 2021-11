Brasile: governatore di Piaui positivo al Covid durante la Cop26, in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di Piaui, Wellington Dias, è risultato positivo alla Covid-19. Il politico è parte della delegazione brasiliana alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26) in corso a Glasgow, nel Regno Unito. Secondo un comunicato ufficiale del governo dello stato, Dias è risultato positivo a uno degli esami obbligatori effettuati quotidianamente nel corso dell'evento. Il governatore, che è vaccinato con due dosi di vaccino Covid-19 ed aveva già contratto lo scorso anno la Covid-19, sta bene e mostra solo lievi sintomi della malattia. "Un nuovo test molecolare è stato effettuato come contro-test questa mattina e il suo risultato dovrebbe essere divulgato entro 24 ore. Se il test sarà confermato positivo, il governatore, che è già in isolamento, rimarrà in quarantena nel Regno Unito per 14 giorni, nel rispetto delle normative locali sulla sicurezza sanitaria", si legge nella nota dello stato.(Brb)