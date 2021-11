Migranti: Villa (Ispi), i tre errori dell'Italia nella gestione dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia compie “sempre tre errori” nella gestione della questione migratoria. È quanto afferma sul quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” Matteo Villa, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano (Ispi). Secondo l'esperto, “è vero” che il numero di profughi che raggiungono il Paese è in aumento. Nel 2019, quando il leader della Lega Matteo Salvini era ministro dell'Interno, sono arrivati in Italia 11 mila migranti. Negli ultimi 12 mesi, il totale è di 60 mila. “La situazione sta peggiorando rapidamente”. La ministra dell'Intero, Luciana Lamorgese, può quindi “giustamente pretendere che l'Europa aiuti l'Italia” a gestire i flussi migratori. Tuttavia, osserva Villa, “come spesso accade, la realtà è un po' più complicata di quanto immaginiamo”. Inoltre, “da anni l'Italia compie gli stessi tre errori in materia di immigrazione”. In primo luogo, “si ritiene ancora che il numero di arrivi di profughi sia direttamente correlato alla presenza di navi di soccorso private nel Mediterraneo”. Eppure, quest'anno, “soltanto il 13 per cento dei migranti che hanno raggiunto l'Italia è stato salvato da organizzazioni umanitarie, tutti gli altri sono arrivati diversamente”. Quando Salvini era al Viminale, la quota era del 12 per cento, ma da allora il numero degli arrivi è “quintuplicato”. In secondo luogo, l'Italia gestisce “sempre” il fenomeno come se ci fossero “troppi" migranti”. In verità, il sistema di accoglienza e asilo del Paese “non è affatto sotto pressione”, nonostante l'aumento dei profughi in arrivo e le complicazioni della pandemia di Covid-19. (segue) (Geb)