Migranti: Villa (Ispi), i tre errori dell'Italia nella gestione dei profughi (2)

- A ottobre scorso, il dato era di 80 mila ingressi, nel 2016 di 191 mila. In terzo luogo, “è errato anche il presupposto dell'Italia che vi sia una mancanza di solidarietà da parte degli altri Paesi europei”. Da anni l'Italia chiede una modifica dell'Accordo di Dublino, che “in verità” non viene “quasi mai applicato”. La maggior parte dei migranti che arrivano in Italia vuole trasferirsi altrove, ad esempio in Germania: erano 80 mila tra il 2013 e il 2020. La Germania ha chiesto all'Italia di riprendere questi profughi, ma soltanto 11 mila ossia il 14 per cento sono rientrati nel Paese di primo arrivo, mentre gli altri sono rimasti in territorio tedesco. Al riguardo, Villa evidenzia: “Questo è il nostro segreto meglio custodito. A volte, sembra che neanche il nostro governo ne sappia niente, o almeno non l'ha mai detto agli italiani in questo modo”. Germania e Italia hanno, quindi, “un interesse comune” alla riforma dell'Accordo di Dublino e a “costringere” gli altri Stati membri dell'Ue a “mostrare più solidarietà” nella gestione dei migranti. Sarebbe, infine, interesse di Roma e Berlino se la questione fosse negoziata “in maniera pragmatica e realistica, invece che ideologica”. (Geb)