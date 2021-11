Algeria: presidente Tebbooune solleva dall'incarico tre ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato oggi un mini rimpasto di governo. Secondo quanto riferito dalla presidenza, Tebboune ha nominato nuovi ministri dell'Agricoltura, delle Comunicazioni e del Lavoro. In particolare, Mohamed Abdelhafidh Hanni è nominato ministro dell'Agricoltura, in sostituzione di Abdelhamid Hamdani. Il capo dello Stato ha sollevato dall'incarico il ministro delle Comunicazioni Ammar Belhimer, a cui succede Mohamed Bouslimani. Infine, Youcef Chorfa è il nuovo ministro del Lavoro, in sostituzione di Abderrahmane Lahfaia. (Ala)