- "È un bel momento per Torino, il tennis e l’Italia. Promessa mantenuta, tanti ostacoli superati: è un bel successo che nasce con lo sport e si coniuga allo sviluppo economico". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, presente stasera al sorteggio per le Atp finals a Torino. Giorgetti aveva seguito con attenzione il dossier come sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport. (Rin)